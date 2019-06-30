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В Днепре взбешенная толпа взяла штурмом секонд-хенд

30 июня, 09:27

По словам охранников, такое происходит едва ли не каждый день


Выламывали двери, ругались, толкались до синяков и сбивали друг друга с ног. Так днепряне накануне штурмовали магазин секонд-хенда. Ажиотаж вызвал завоз люкс товаров, килограмм которых стоил 516 гривен.

По словам охранников, такое происходит едва  ли не каждый день. Мол, только открывается дверь, люди пытаются первыми попасть внутрь, чтобы как можно больше захватить подержанной одежды.

Секонд-хенд в Украине набирает популярность. Ранее журналисты выяснили, насколько безопасны для здоровья такие вещи и как избавится от характерного для секонда запаха.


Ранее мы писали о том, что дизайнерсикй секонд-хенд набирает популярность. Теперь за эксклюзивной одеждой на секонд-хендах охотятсяголливудские и отечественные звезды. И все, кто стремится к оригинальности.

Напомним, ранее специалисты объяснили, как правильно делать покупки в секонд-хендах. Пресс-секретарь крупной сети секонд-хендов Оксана Шкадовская рассказала, в какие дни лучше приходить за вещами, и о тонкостях выбора.

Кроме того, сайт "Сегодня" выяснил, что можно купить в "секонде" на тысячу гривен.

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Тег видео, Днепр, секонд, штурм, покупатели, секонд-хенд

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Сегодня

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