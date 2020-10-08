В Днепре взорвался жилой дом: есть пострадавший (фото и видео)

В Днепре произошло разрушение частного жилого дома, в результате которого пострадал хозяин.

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Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, инцидент случился ночью 8 октября на улице Генерала Воливача.

Разрушился двухэтажный кирпичный жилой дом. Также зацепило соседний дом: выбито одно окно, повреждены фасад и крыша. Когда сотрудники ГСЧС обследовали территорию, на месте происшествия появился владелец дома, мужчина 1973 года рождения. Его с ушибами и ожогами лица и рук госпитализировали в городскую больницу №2.

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/ Фото: Информатор

Пока причины разрушения дома неизвестны.

На сайте "Информатор" пишут, что местные жители проснулись от звука взрыва. От здания практически ничего не осталось.

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Напомним, ранее в селе Трилесы Киевской области обрушился жилой дом, из-под завалов спасли пожилого мужчину и 15-летнего подростка.

Кроме того, утром 21 июня произошел взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках. Вследствие взрыва разрушились пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5, полиция называет взрыв газовоздушной смеси.

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