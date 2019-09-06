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В Днепре ядовитая змея перепугала сотрудников почты

6 сентября, 14:42

Люди побоялись трогать ядовитую гадюку и вызвали спасателей

В Днепре ядовитый змей напугал сотрудников одного из почтовых отделений города. Полуметровая рептилия влезла в помещение и затаилась в подсобке.

Работники почты самостоятельно достать змею побоялись и вызвали на место спасателей. Те отловили незваную гостью, вывезли за город и отпустили.

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Напомним, ранее необычных отдыхающих заметили киевляне на озере Тельбин в Днепровском районе. Как сообщают в сообществе "Наш дім — Березняки" в Facebook, в водичке на берегу прохлаждались два крупных питона (это не ядовитая змея). Жители говорят, что это, скорее всего, домашние животные. Также мы сообщали, что в Одессе водитель Lexus вызвал полицию из-за змеи. 

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Кроме того, мы писали, что в Харьковской области женщину, которую укусила гадюка, с помощью санитарного самолета доставили в медицинское учреждение. 

А перед этим в Харьковской области волонтерская санавиация спасла мальчика, которого укусила ядовитая змея. 11-летнему жителю села Козиевка Краснокутского района удалось вовремя оказать медицинскую помощь благодаря усилиям Общественного воздушного патруля. 

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Днепр почта спасатели змея

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