В Днепре юристы просили 50 тысяч грн за лицензию

Во время получения неправомерной выгоды задержали руководителей отделов разных юридических компаний

Фото: полиция.

В Днепре юристы просили 50 тысяч грн за лицензию Журавель Максим //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8c0/cd8/5c48c0cd85c03.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8c0/cd8/5c48c0cd85c03.jpg 2019-01-23T21:34:00+02:00 Днепр Во время получения неправомерной выгоды задержали руководителей отделов разных юридических компаний

В городе Днепр правоохранители разоблачили двух работников юридических компаний, которые требовали взятки. Во вторник, 22 января, во время получения неправомерной выгоды задержали руководителей отделов разных юридических компаний, которые просили деньги за выдачу разрешительных документов.

"К начальникам отделов юридических компаний, которые специализируются на юридическом сопровождении предпринимательской деятельности, обратились представители обществ с целью получения лицензий на выполнение строительных работ. В обоих случаях запросили более 50 000 гривен", — сообщают в пресс-службе управления защиты экономики в Днепропетровской области.

Правоохранители открыли уголовное производство.

С поличным. Нарушителей "взяли" с деньгами в руках. Фото: Облправление защиты экономики

Накануне мы писали, что в Каменском бывшую чиновницу, занимавшую пост заместителя главы районной администрации, осудили за взяточничество – женщина требовала у предпринимателя 40 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Недавно мы сообщали о том, как в Днепре на взятке задержали чиновника Госгеокадастра. От местного жителя он требовал 31 тысячу долларов.

Также сообщалось о том, что в Днепре на получении крупной взятки попался подполковник налоговой милиции.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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