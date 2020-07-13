В Днепре за день утонули двое мужчин

В Днепропетровской области спасатели обнаружили в местных водоемах тела двоих мужчин.

Об этом сообщает официальный сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"12-го июля в 12:23 в Службу спасения поступило сообщение, что в искусственном водоеме по улице Зеркальная села Краснополье Чечеловского района города Днепр находится тело утонувшего человека", - говорится в сообщении.

Прибывшими на место вызова спасателями с помощью специального водолазного оборудования было обследовано дно водоема.

"На расстоянии четырех метров от берега и на глубине двух метров обнаружили в воде мужчину 1989 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Тело мужчины были доставлено на берег и переданы полиции.

"В этот же день, в 14:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в реке Днепр, вблизи улицы Кубанская Амур-Нижнеднепровский района города Днепр мужчина пошел купаться, нырнул и исчез", - добавили в ГСЧС.

С помощью водолазного оборудования сотрудники Службы спасения обследовали дно реки. На расстоянии 15 метров от берега и глубине четырех метров обнаружено тело мужчины 1969 года рождения.

Ранее сообщалось, что с начала июня в Украине, где разрешили отдыхать на пляжах в карантин, утонули 30 детей и подростков возрастом до 18 лет. Спасатели подчеркнули: трагедии случаются не только тогда, когда дети сами посещают озера и реки. Подавляющее количество ЧП происходит буквально на глазах у взрослых.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объясняли, что к большому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.

Видео: facebook.com/pg/Ukravtodor.Gov.Ua

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