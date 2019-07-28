В Днепре за неправильную парковку эвакуировали авто мэра города
Автомобиль стоял на пешеходном переходе
Закон один для всех – в Днепре за неправильную парковку эвакуировали "Мерседес" городского головы.
Видео, на котором пытаются поднять машину Бориса Филатова, моментально разлетелось по интернету. Очевидец спрашивает у инспектора по парковке, или он знает, чье это авто. Тот отвечает, что это неважно, ведь автомобиль припаркован неправильно.
Однако, отправить машину на штрафплощадку не удалось – она оказалась слишком тяжелой для эвакуатора. Потому что бронированная. Об этом написал мэр Днепра в соцсети. Мол, сам он в Одессе, а за рулем был водитель. Его накажут, пообещал Филатов. А еще пообещал достать инспекторам мощный эвакуатор.
Напомним, ранее когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Днепропетровскую область 12 июля, то первой точкой, куда отправился глава государства, стал Новый мост. Осматривая вместе с президентом ход ремонта Нового моста, который длится уже около двух лет, мэр города Борис Филатов объяснил, что ввод объекта в эксплуатацию задерживается из-за недобросовестных подрядчиков. В свою очередь,Зеленский предложил мэру Днепра пари: не откроете мост – уйдете в отставку. Филатов на пари согласился и пригласил президента на открытие переправы.
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