Українська
$ 27,48
32,73
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

В Днепре за рулем легковушки умер водитель

31 августа, 12:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полиция выясняет обстоятельства случившегося

В Днепре на улице Солидарной в автомобиле Toyota обнаружили труп мужчины. Оказалось, что владелец машины умер за рулем.

Реклама

Как сообщает "Информатор", автомобиль остановился возле 112-ой школы в понедельник 31 августа. Тело обнаружили около 10:00.

На место приехали судмедэксперты, следственно-оперативная группа и близкие умершего. По предварительным данным, 61-летний мужчина мог умереть от сердечного заболевания. Во всех обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранителям.

В тренде
Обстрел автобуса под Харьковом: полицейские установили еще десятки подозреваемых

Ранее мы сообщали, под Днепром за рулем автобуса с детьми умер водитель. Автобус врезался в забор и снес столб. По предварительной информации, у мужчины случился инсульт.

Реклама

Также напомним, в Днепре таксист умер за рулем. Во время движения ему стало плохо, мужчина потерял сознание. Пассажиры сумели остановить авто, подняв ручной тормоз, таким образом они спаслись.

Кроме того, в Одессе 68-летний мужчина умер от инфаркта за рулем. Он выехал на тротуар и врезался в дерево. Больше пострадавших в ДТП нет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авто умер Днепр водители полиция мужчина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кривом Роге трагически погиб молодой полицейский
В Кривом Роге трагически погиб молодой полицейскийДнепр
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурамиУкраина
В Днепре избавляются от маршруток (видео)
В Днепре избавляются от маршруток (видео)Днепр
В Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем: инцидент попал на видео
В Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем: инцидент попал на видеоДнепр
Зеленский проверил, как подготовили к 1 сентября самую старую школу Днепра (фото)
Зеленский проверил, как подготовили к 1 сентября самую старую школу Днепра (фото)Днепр
Как празднуют День Независимости в разных городах Украины: яркие фото и видео
Как празднуют День Независимости в разных городах Украины: яркие фото и видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять