В Днепре за рулем легковушки умер водитель

В Днепре на улице Солидарной в автомобиле Toyota обнаружили труп мужчины. Оказалось, что владелец машины умер за рулем.

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Как сообщает "Информатор", автомобиль остановился возле 112-ой школы в понедельник 31 августа. Тело обнаружили около 10:00.

На место приехали судмедэксперты, следственно-оперативная группа и близкие умершего. По предварительным данным, 61-летний мужчина мог умереть от сердечного заболевания. Во всех обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранителям.

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Ранее мы сообщали, под Днепром за рулем автобуса с детьми умер водитель. Автобус врезался в забор и снес столб. По предварительной информации, у мужчины случился инсульт.

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Также напомним, в Днепре таксист умер за рулем. Во время движения ему стало плохо, мужчина потерял сознание. Пассажиры сумели остановить авто, подняв ручной тормоз, таким образом они спаслись.

Кроме того, в Одессе 68-летний мужчина умер от инфаркта за рулем. Он выехал на тротуар и врезался в дерево. Больше пострадавших в ДТП нет.

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