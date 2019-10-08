В Днепре задержали банду грабителей: при обыске изъят гранатомет, видео

В Днепре задержали банду грабителей. Спецназовцам пришлось брать штурмом квартиру, где скрывались подозреваемые. Во время обысков нашли арсенал огнестрельного оружия, в том числе и гранатомет.
По информации следствия, задержанные ограбили десяток квартир и частных домов.
"Задержаны шестеро преступников, из которых четверо – это костяк, наиболее активные участники группировки, неоднократно ранее судимые за совершение тяжких уголовных преступлений", – заявил Сергей Бухинник, начальник Днепровского отдела полиции.
Ранее в Киеве банда мужчин с битами совершала ограбления. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, за последние несколько дней в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.
Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.
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