В Днепре задержали банду грабителей: при обыске изъят гранатомет, видео

Спецназу пришлось штурмовать квартиру, в которой засели бандиты

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В Днепре задержали банду грабителей. Спецназовцам пришлось брать штурмом квартиру, где скрывались подозреваемые. Во время обысков нашли арсенал огнестрельного оружия, в том числе и гранатомет.

По информации следствия, задержанные ограбили десяток квартир и частных домов.

"Задержаны шестеро преступников, из которых четверо – это костяк, наиболее активные участники группировки, неоднократно ранее судимые за совершение тяжких уголовных преступлений", – заявил Сергей Бухинник, начальник Днепровского отдела полиции.

Ранее в Киеве банда мужчин с битами совершала ограбления. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, за последние несколько дней в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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