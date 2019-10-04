В Днепре поймали рейдеров, отбиравших у людей жилье

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В Днепре задержана банда рейдеров, присвоивших недвижимость на 23 млн гривен. 32-летнюю местную жительницу и ее сообщника подозревают в том, что они подделывали сведения в государственных реестрах и переписывали имущество на подставных лиц.

На след аферистов полиция наткнулась два года назад. За это время они успели незаконно переоформить несколько нежилых помещений, частную усадьбу и квартиру в центре Днепра. Впоследствии все продали.

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Сейчас злоумышленники – под домашним арестом. Им грозит до 12 лет за решеткой.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, как защитить жилье от рейдеров. С помощью экспертов мы разобрались, какие сервисы можно использовать для защиты своих прав на дома и квартиры. Можно загрузить в любой из мессенджеров сервис Open Data Bot. Он позволяет при использовании идентификационного кода или паспортных данных посмотреть, какой недвижимостью владеет человек. После этого можно подписаться на уведомления об изменениях данных на недвижимость в реестрах.

А еще на примере громкого случая с тем, как в Киеве пытались продать усадьбу Миллера, мы разобрались, как аферисты присваивают дорогую недвижимость. Речь идет о доходном доме, который построил в конце XIX века купец Бернард Миллер.

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