В Днепре задержали серийного вора: опубликовано видео

Сегодня, 20:04

Мужчину подозревают в серии из девяти краж


В Днепре полицейские задержали серийного грабителя, которого подозревают в девяти кражах, совершенных на протяжении двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

Как стало известно, 34-летний ранее судимый мужчина "специализировался" на воровстве мобильных телефонов, денег и ценных вещей и был задержан 9 ноября.

"Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "кража". Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента, причем злоумышленник всего пару месяцев назад вышел из мест лишения свободы.

Также мы сообщали о том, что в Одессе трое мужчин напали на известного украинского учителя физики Павла Виктора и отобрали его велосипед. Педагог был госпитализирован с телесными повреждениями.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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