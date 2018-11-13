В Днепре задержали серийного вора: опубликовано видео

В Днепре полицейские задержали серийного грабителя, которого подозревают в девяти кражах, совершенных на протяжении двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

Как стало известно, 34-летний ранее судимый мужчина "специализировался" на воровстве мобильных телефонов, денег и ценных вещей и был задержан 9 ноября.

"Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "кража". Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента, причем злоумышленник всего пару месяцев назад вышел из мест лишения свободы.

Также мы сообщали о том, что в Одессе трое мужчин напали на известного украинского учителя физики Павла Виктора и отобрали его велосипед. Педагог был госпитализирован с телесными повреждениями.