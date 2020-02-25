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В Днепре задержали участников резонансой уличной стрельбы (фото и видео)

25 февраля, 03:58

Подозреваемые подъехали к ресторану и в этот момент их задержали сотрудники Национальной полиции

В Днепре в ночь на 25 февраля возле ресторана "Репортер" задержали оставшихся участников резонансной перестрелки на улице Титова.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Подозреваемые подъехали к ресторану на автомобиле Mitsubishi и в этот же момент их задержали сотрудники Национальной полиции.

Как стало известно, в спецоперации по задержанию стрелков участвовали сотрудники главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и Управление стратегических расследований Нацполиции. Преступников задержали за считанные секунды.

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Видео: Днепр оперативный

Ранне сообщалось, что в результате перестрелки в центре Днепра, которая произошла на улице Титова, были ранены три человека. По предварительным данным, двое получили ранения в ноги, один – в шею.

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По словам очевидцев, на улице остановились Mercedes GL-class, а рядом – машина патрульных. Позже на место подъехали еще несколько человек на Toyota Land Cruiser, которые и начали стрелять.

Причина конфликта пока неизвестна. Toyota с места происшествия скрылась.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что выстрелы гремели прямо средь бела дня, возле остановки общественного транспорта, в присутствии множества людей, которые и сняли происходящее на видео.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как вечером 18 февраля в Киевском районе Одессы мужчина устроил стрельбу в салоне красоты. Женщина-парикмахер тогда получила огнестрельные ранения.

А 2 февраля в Киеве на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. Погибшим оказался Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Днепр задержание стрельба

Источник: Днепр оперативный

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