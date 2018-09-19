В Днепре зафиксировали новый случай ботулизма

В Днепре зафиксировали новый случай заболевания ботулизмом. Об этом говорится в сообщении Общественного центра здоровья Минздрава Украины на странице в Facebook.

"Заболела 49-летняя женщина после употребления вяленой рыбы собственного приготовления. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации Днепропетровской городской клинической больницы № 21", – говорится в сообщении.

С начала 2018 года зарегистрировано 84 случая ботулизма, в результате которых пострадало 97 человек, 8 из них умерли.

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Ранее в Глухове Сумской области два человека попали в реанимацию после того, как поели вяленой рыбы, приобретенной в одном из магазинов города.

Не так давно в Харьковской областной клинической инфекционной больнице умер 42-летний горожанин, которого вместе с женой госпитализировали во вторник с диагнозом "ботулизм". Предположительно причиной заболевания стал вяленый лещ. Правоохранители уже начали расследование по факту смерти мужчины.

Кроме того, в Запорожской области было зарегистрировано два новых случая ботулизма, один из которых закончился летальным исходом