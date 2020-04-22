В Днепре зафиксировали вспышку коронавируса: подробности

Семь пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результатов анализов

В Днепре коронавирусную инфекцию COVID-19 лабораторно подтвердили у 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.

"По состоянию на 22 апреля в городе официально подтверждено 50 случаев коронавирусной инфекции, шесть человек выздоровели", - говорится в сообщении.

Еще семь пациентов с подозрением на опасную инфекцию сейчас ожидают результатов обследования в 21 больнице. На данный момент в городе работают четыре мобильные бригады, которые берут у людей анализы на COVID-19.

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"В зоне риска те, кто участвовал в больших скоплениях людей или контактировал с теми, у кого уже было обнаружено COVID-19. Не паникуйте и сохраняйте спокойствие. Помните о двух простых правилах – дистанция и гигиена – и тогда все будет хорошо. Берегите себя, заботьтесь друг о друге и о своих пожилых родственниках", – рассказала во время брифинга 22 апреля медицинский директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник.

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Отметим, что на данный момент в Днепропетровской области подтвердили 150 случаев заболевания коронавирусом. Девять инфицированных в регионе уже выздоровели.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 6592 случая заболевания коронавирусом.

Также мы сообщали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин планируют продлить до 12 мая.

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