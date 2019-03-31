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В Днепре закрыли метро – ищут взрывчатку

Сегодня, 14:30

В метрополитене Днепра 6 станций

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция.
В Днепре закрыли метро – ищут взрывчатку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a6/19e/5ca0a619e1c62.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a6/19e/5ca0a619e1c62.jpg Днепр В метрополитене Днепра 6 станций

В Днепре неизвестные сообщили о заминировании метро. Информацию подтвердила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Сообщение поступило 31 марта в 12.33. На место выехали взрывотехники, сотрудники полиции и ГСЧС. Станции метро на время проверки будут закрыты", – сообщила Старчевская.

В метрополитене Днепра 6 станций.

Накануне в Одессе задержан и взят под стражу злоумышленник, сообщивший о якобы заминировании Международного автовокзала. 

"Из здания автовокзала и прилегающей территории эвакуировали около 70 пассажиров и персонал вокзала, автотранспорт был отведен на безопасное расстояние. Во время проверки территории взрывных устройств обнаружено не было, учреждение возобновило работу", - сообщили в полиции.

В совершении указанного уголовного преступления был разоблачен и задержан ранее судимый 45-летний житель Овидиопольского района.

Напомним, 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.

Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

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Тег метро, взрывчатка, минирование, лжеминирование

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Укринформ

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