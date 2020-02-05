Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

В Днепре заметили женщину с зонтиком от Януковича (фото)

5 февраля, 18:32

Женщина пряталась от непогоды под зонтом от Януковича

/ Фото: Facebook

В Днепре на остановке общественного транспорта заметили женщину под зонтом от Виктора Януковича. Такие сувениры раздавали в 2010 году, во время избирательной кампании.

Снимок выложил в своем Facebook Кирилл Дороленко, подписав его так: "2020. Днепр. Призрак Януковича и Партии регионов ходит по нашему городу".

Реклама

По его словам, этот "призрак" вскоре "снова пойдет к избирательной урне, чтобы похоронить украинское будущее".

В тренде
Оккупанты требуют от жителей Донбасса отказаться от украинских паспортов: что знает разведка

Напомним, в январе прошлого года, так и не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене. По делу экс-гаранта прошла почти сотня судебных заседаний, а объем производства составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы.

При этом бывшая жена осужденного за госизмену экс-президента Людмила Януковичвладеет в аннексированном Крыму огромным участком с элитным трехэтажным особняком, а также собственным бизнесом.

Журналисты утверждают, что после Евромайдана на тот момент еще супруга Януковича перебралась в Большую Ялту и поселилась в семейном особняке, который называли "чайным домиком" и недалеко от которого похоронен погибший в 2015 году младший сын экс-президента Виктор Янукович-младший.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Днепр Виктор Янукович избирательная кампания зонт

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Погибли блогеры, которые хотели снять увлекательное видео в Кривом Роге
Погибли блогеры, которые хотели снять увлекательное видео в Кривом РогеДнепр
Под Днепром за рулем автобуса с детьми умер водитель: страшное видео
Под Днепром за рулем автобуса с детьми умер водитель: страшное видеоДнепр
В Днепре таксисты заставили мужчину раздеться за неоплаченный проезд: видео
В Днепре таксисты заставили мужчину раздеться за неоплаченный проезд: видеоДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...