В Днепре заметили женщину с зонтиком от Януковича (фото)

Женщина пряталась от непогоды под зонтом от Януковича

/ Фото: Facebook

В Днепре на остановке общественного транспорта заметили женщину под зонтом от Виктора Януковича. Такие сувениры раздавали в 2010 году, во время избирательной кампании.

Снимок выложил в своем Facebook Кирилл Дороленко, подписав его так: "2020. Днепр. Призрак Януковича и Партии регионов ходит по нашему городу".

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По его словам, этот "призрак" вскоре "снова пойдет к избирательной урне, чтобы похоронить украинское будущее".

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Напомним, в январе прошлого года, так и не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене. По делу экс-гаранта прошла почти сотня судебных заседаний, а объем производства составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы.

При этом бывшая жена осужденного за госизмену экс-президента Людмила Януковичвладеет в аннексированном Крыму огромным участком с элитным трехэтажным особняком, а также собственным бизнесом.

Журналисты утверждают, что после Евромайдана на тот момент еще супруга Януковича перебралась в Большую Ялту и поселилась в семейном особняке, который называли "чайным домиком" и недалеко от которого похоронен погибший в 2015 году младший сын экс-президента Виктор Янукович-младший.

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