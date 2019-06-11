В Днепре "заминировали" 128 объектов: бомбу ищут в жилых домах, супермаркетах и больницах

Взрывотехники проверяют указанные минером адреса

Фото: facebook.com/gunp.odessa.

В Днепропетровской области неизвестные сообщили о минировании 160 объектов инфраструктуры. Среди них: торговые центры, больницы и вокзалы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Телефонные террористы уже второй день поднимают по тревоге экстренные службы. Вчера под "горячую руку" минера попали четыре Днепровских университета, а сегодня еще 128 городских объектов. Кроме того, волна минирований дошла и до Кривого Рога — там сообщили о бомбе в 32 местах: под угрозу попали жилые дома, торговые центры, парки и Дворец культуры.

На указанные минером места поочередно направили спасателей, полицейских, взрывотехников с кинологами и медики. Из помещений и территорий парков эвакуировали людей.

"В городе Днепр в списке 128 объектов. А именно: 92 магазина, 13 торгово-развлекательных центров, железнодорожный и автовокзалы, 10 больниц, 10 жилых домов и один гипермаркет", — отметили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

На данный момент эксперты все еще продолжают проверять указанные минером адреса.

"На улице Курчатова, в департаменте финансов обладминистрации и на бульваре Европейском ничего не обнаружено. Это последнее, что проверили взрывотехники", — сообщили корреспонденту "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Напомним, недавно в Днепре из-за сообщения о бомбе эвакуировали сотрудников городской мэрии.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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