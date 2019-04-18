В Днепре "заминировали" мэрию

Из здания эвакуировали всех посетителей и сотрудников, остался только градоначальник

Фото: Нацполиция

В здании мэрии Днепра искали взрывчатку – сообщение о минировании поступило на электронную почту городского совета.

Полиция немедленно эвакуировала людей, в стенах здания остался только мэр города Борис Филатов. На место прибыли сотрудники полиции, спасатели, скорая помощь и кинологи.

"Поступило сообщение, что здание горсовета заминировано. Взрывотехники уже работают. Проводим эвакуацию. Городской голова на месте. Свой кабинет не оставлю. Капитан покидает мостик последним. 100% провокация наших "старших братьев". Сообщение гласит, что заминирована "городская администрация". Им просто неведомо, что у нас, в Украине, нет "администраций". У нас "міська рада", - написал Филатов в своем Facebook.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге правоохранители искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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