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В Днепре коммунальщики "замуровали" наливайку

6 июня, 18:40

Доступ в питейное заведение перекрыт к радости жильцов дома

Фото: Denis Sheremeta
Фото: Denis Sheremeta.

В Днепре КП "Благоустрій міста" прекратило деятельность распивочной "Спорт-бар", расположенной в жилом доме по адресу: ул. Караваева, 1а.

Как сообщает Наше місто, к блокировке незаконного питейного заведения сотрудники КП подошли творчески, завалив вход в "наливайку" бетонными блоками.

В сообщении не сказано, в чьей собственности находится помещение, доступ к которому с такой легкостью могут преградить коммунальщики. Ясно лишь, что подобный вопрос не будет беспокоить жильцов дома, уставших от пьяных выходок "спортсменов".

Как сообщалось, в Киеве коммунальные службы провели демонтаж киосков в подземном переходе возле станции метро "Университет".

Кроме того два десятка МАФов уберут возле Центрального железнодорожного вокзала.

Ранее мы рассказывали о том, что в Днепре коммунальщики демонтировали отдельный вход в обычную квартиру в пятиэтажке. Кованую лестницу хозяин квартиры свел до второго этажа, а вход в дом через общий коридор с соседями замуровал.

А в Харькове жители многоэтажки выступили против соседа, который решил пристроить к своей квартире на первом этаже дополнительное помещение.

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Тег Днепр, наливайка, коммунальные службы

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