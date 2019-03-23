В Днепре заплатят вознаграждение за информацию о вандалах

За информацию о вандалах чиновники в Днепре обещали выплачивать вознаграждение

Камеры наблюдения в Днепре. Скриншот.

В Днепре заплатят вознаграждение за информацию о вандалах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/64f/11e/5c964f11e58ae.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/64f/11e/5c964f11e58ae.png 2019-03-23T17:31:41+02:00 Днепр За информацию о вандалах чиновники в Днепре обещали выплачивать вознаграждение

В Днепре местный житель, который помог полиции установить вандалов, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю, выплатят крупное вознаграждение.

Как выяснилось, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью в центре города двое парней разрисовали памятник, сфотографировали надпись, и ушли. Коммунальщики стерли "рекламу" уже на следующий день, но полностью вывести краску им так и не удалось.

Возмущенные этим поступком чиновники объявили вознаграждение в 100 тысяч гривен тому, кото поможет опознать или задержать вандалов. И уже через несколько дней копы установили личности "художников" – на них указали знакомые. Вину нарушителей подтвердили и камеры наблюдения.

"Нам удалось полностью установить путь молодых людей, начиная с того, как они купили две кружки кофе и ходили с ними по всему городу. Удалось доказать, что была нанесена не одна эта надпись, надписей было нанесено много", – заявил Николай Ткаченко, начальник Шевченковского отдела полиции.

Вандалами оказались двое 11-классников. Полиции они рассказали, что наносили на стены адреса интернет-страниц, через которые продаются наркотики, и за каждый получали 20 гривен. Между тем, для журналистов у подростков нашлось другое объяснение.

"Не знаю, как так получилось, что снизошло на нас, какой-то бред полный. И мы решили сделать что‑то такое нереально бредовое", – заявил один из них.

Поступок ребят их матери увидели в интернете, узнали своих сыновей, и ужаснулись.

"Когда я увидела новости в интернете, я узнала своего сына, я готова была сама лично пойти, чтобы он пришел сюда и просил прощения, и сказал, что буду снимать эти надписи", – рассказала женщина.

Сейчас обоих школьников в качестве наказания могут отправить на воспитательные работы. Их родителям грозит штраф, размер которого определит суд. А вот человеку, который помог опознать злоумышленников, обещают выплатить вознаграждение. Однако его сумма может быть меньшей чем обещанные 100 тысяч.

"Вознаграждение было такое. Я думаю, мы договоримся, поторгуемся, и к чему-то общему придем", – предположил Михаил Лысенко, заместитель городского головы Днепра.

Между тем, днепровские чиновники обещают и в дальнейшем выплачивать солидное вознаграждение за информацию о тех, кто вредит фасадам домов, памятникам или лифтам. Но с одним условием – вина вандалов должна быть доказана в суде.

Ранее мы сообщали, что в Киеве вандалы разгромили могилы на Лесном кладбище. Кроме того, вандализму и разграблению подверглись могилы известных людей на Байковом кладбище.

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