Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре заплатят вознаграждение за информацию о вандалах

Сегодня, 17:31

За информацию о вандалах чиновники в Днепре обещали выплачивать вознаграждение

Камеры наблюдения в Днепре. Скриншот
Камеры наблюдения в Днепре. Скриншот.
В Днепре заплатят вознаграждение за информацию о вандалах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/64f/11e/5c964f11e58ae.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/64f/11e/5c964f11e58ae.png Днепр За информацию о вандалах чиновники в Днепре обещали выплачивать вознаграждение

В Днепре местный житель, который помог полиции установить вандалов, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю, выплатят крупное вознаграждение.

Как выяснилось, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью в центре города двое парней разрисовали памятник, сфотографировали надпись, и ушли. Коммунальщики стерли "рекламу" уже на следующий день, но полностью вывести краску им так и не удалось.

Возмущенные этим поступком чиновники объявили вознаграждение в 100 тысяч гривен тому, кото поможет опознать или задержать вандалов. И уже через несколько дней копы установили личности "художников" – на них указали знакомые. Вину нарушителей подтвердили и камеры наблюдения.

"Нам удалось полностью установить путь молодых людей, начиная с того, как они купили две кружки кофе и ходили с ними по всему городу. Удалось доказать, что была нанесена не одна эта надпись, надписей было нанесено много", – заявил Николай Ткаченко, начальник Шевченковского отдела полиции.

Вандалами оказались двое 11-классников. Полиции они рассказали, что наносили на стены адреса интернет-страниц, через которые продаются наркотики, и за каждый получали 20 гривен. Между тем, для журналистов у подростков нашлось другое объяснение.

"Не знаю, как так получилось, что снизошло на нас, какой-то бред полный. И мы решили сделать что‑то такое нереально бредовое", – заявил один из них.

Поступок ребят их матери увидели в интернете, узнали своих сыновей, и ужаснулись.

"Когда я увидела новости в интернете, я узнала своего сына, я готова была сама лично пойти, чтобы он пришел сюда и просил прощения, и сказал, что буду снимать эти надписи", – рассказала женщина.

Сейчас обоих школьников в качестве наказания могут отправить на воспитательные работы. Их родителям грозит штраф, размер которого определит суд. А вот человеку, который помог опознать злоумышленников, обещают выплатить вознаграждение. Однако его сумма может быть меньшей чем обещанные 100 тысяч.

"Вознаграждение было такое. Я думаю, мы договоримся, поторгуемся, и к чему-то общему придем", – предположил Михаил Лысенко, заместитель городского головы Днепра.

Между тем, днепровские чиновники обещают и в дальнейшем выплачивать солидное вознаграждение за информацию о тех, кто вредит фасадам домов, памятникам или лифтам. Но с одним условием – вина вандалов должна быть доказана в суде.

Ранее мы сообщали, что в Киеве вандалы разгромили могилы на Лесном кладбище. Кроме того, вандализму и разграблению подверглись могилы известных людей на Байковом кладбище.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Днепр, вандалы, вандал, реклама наркотиков

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре заплатят вознаграждение за информацию о вандалах". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Толока на Трухановом острове: десятки активистов очистили сотни метров побережья Днепра

Сегодня, 16:56

За три часа работы были собраны полсотки мешков мусора

В Одесской области осквернили памятник воинам УНР

18 марта, 15:38

За информацию о вандалах уже обещано вознаграждение

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

«Накануне родов муж сказал, чтобы я шла к черту с ребенком»

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Дочь Леонида Якубовича затравили из-за внешнего вида

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Мария Куликова влюбилась в афериста
Загрузка...

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Вчера, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

21 марта, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Политолог объяснил, почему Назарбаев ушел в отставку сейчас

Елена Беркова экстренно госпитализирована