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В больнице Днепра заполнена COVID-реанимация. Все пациенты – противники вакцинации

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
30 сентября, 16:50
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Директор медучреждения указал, что лаборатория больницы Мечникова в сутки выполняет 1000 анализов и 30-40% являются положительными
Коронавирус распространяется по Украине
Коронавирус распространяется по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре реанимация в COVID-отделении больницы имени Мечникова сейчас заполнена тяжелыми пациентами с коронавирусом. Все больные – люди, которые не получили вакцину.

Об этом рассказал директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

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"Противники вакцинации сегодня являются нашим основным контингентом. К счастью, из 15 трудно заболевших нам удалось вылечить всех", – сказал он.

Рыженко отметил, что в больнице перекрыли работу старого корпуса – там будут принимать только пациентов с коронавирусом.

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"Отделение хирургии, радиоотделение и другие отделения будут работать в других корпусах, а все, что в этих отделениях, мы отдаем для тяжело больных пациентов с коронавирусом", — отметил Рыженко.

Он добавил, что тяжелых ковидных пациентов свозят в Мечникова со всей области. Только за последний час в медучреждение доставили пять тяжелых больных – у всех диагностировали пневмонию.

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"Лаборатория больницы Мечникова в сутки выполняет 1000 анализов — ИФА, антиген, ПЦР и, к сожалению, 30-40% являются положительными. Инкубационный период стал меньше – 4-5 дней, раньше – 8-10, клиническая картина сильно не изменилась, очень много пневмоний и осложнений", — сообщил Сергей Рыженко.

Массовая вакцинация сработает?

В Минздраве рассказали, что в Моршине Львовской области проводят эксперимент – массово вакцинируют население и проверяют, будут ли случаи коронавируса. В городе по крайней мере одной дозой привиты 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами – 66%.

В конце лета в Моршине не было зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

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