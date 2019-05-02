В Днепре запустили детскую железную дорогу

Детская железная дорога будет работать до ноября

Потерянные в поезде вещи можно вернуть. Фото: Depositphotos

В Днепре обновленный состав детской железной дороги, расположенной в парке имени Лазаря Глобы прокатил первых пассажиров. 1 мая здесь официально стартовал сезон покатушек.

Стоит отметить, что в преддверии запуска здесь покрасили вагоны, обновили колею, а также сделали ремонт внутри здания вокзала. Во время торжественного открытия "железки" выступили местные творческие коллективы, презентовав новый гимн детской железной дороги и подняв над вокзалом флаг.

Курсировать поезда будут до 1 ноября с 10:00 до 16:00. Стоимость билета – 21 и 26 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что популярная среди киевлян детская железная дорога в Сырецком парке вскоре изменится до неузнаваемости. Тут появятся новые памятники, свой Центральный ж/д вокзал и ретропоезда. "Сегодня" побывали на месте работ.

Первое, что бросилось нам в глаза, это паровоз, который установили у входа в Сырецкий парк. Это муляж паровоза "Ов-2611", который использовался в начале ХХ века. Во время нашего визита он еще был под клеенкой, а под его монтаж рабочие как раз готовили постамент. Несмотря на то что его еще не открыли, вокруг бегает много детворы, которая пытается залезть в кабину машиниста. Но их постоянно отгоняют рабочие.

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