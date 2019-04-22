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В Днепре заработало мобильное при­ложение Unip, которое помогает найти место на парковке

Сегодня, 06:58

Выбрав необходимое место, водитель сразу сможет оплатить его при помощи мобильного банкинга

Фото: Pixabay

В Днепре появляется все больше цифровых услуг. Отныне оплатить парковку можно не только при п­мощи банковской карты или рассчитаться наличными. В городе заработало мобильное при­ложение Unip, которое помо­гает водителям найти свободное место. 

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать Unip в магазине приложений для операционной системы Android и iOS. После установки программа предлагает пользователю пройти регистрацию по номеру телефона. Затем, выполнив необходимое действие, юзеру предстоит ввести регистрационный знак своего автомобиля. Для удобства приложение также запросит разрешение на отслеживание вашего местоположения. Это поможет оперативно подобрать свободное паркоместо поблизости.

В самом приложении перед пользователем отображается карта Днепра, а также небольшое окно, в которое необходимо ввести адрес. После того как приложение определит ваше местоположение, оно предложит вам несколько парковок, которые находятся рядом с вами. Выбрав необходимое место, водитель сразу сможет оплатить его при помощи мобильного банкинга.

"Благодаря поддержке городских властей Днепра и инвестора в городе появилось доступное и интуитивно понятное приложение для оплаты парковки. Мы, как партнеры города, приложили много усилий, чтобы учесть все предложения и замечания и максимально ада­птировать это решение для Днепра. В ближайшее время будут устранены недостатки. Например, первые 15 минут приложение не будет списывать средства со счета пользователя", — рассказал директор ООО "Unip Украина" Николай Василишин.

Между тем пользователи отмечают, что в приложении иногда происходит сбой, что затрудняет процесс парковки и оплаты. В частности горожане заметили, что возникают проблемы с балансом, если водитель зарегистрировался в другом городе. Однако есть и те, кому приложение пришлось по душе.

"Программа стильная, удобная и практичная. Приложением пользуюсь недавно, поэтому каких-то багов пока не обнаружила. Но очень нравится, что здесь есть навигация, которая показывает оптимальный маршрут до парковки. Как автомобилисту, мне нравится", — говорит днепрянка Александра Кононыхина.

Напомним, в Украине разрешили строить автоматизированные многоэтажные парковки. Парцхаладзе отметил, что в Америке такие стоянки начали строить еще в 40-50-х, а в Европе в 70-80-х годах.

Кроме того, новые строительные нормы запрещают проектировать автостоянки на тротуарах. Прописан также запрет на размещение паркингов на территории жилых комплексов. Альтернативой могут стать подземные гаражи или открытые площадки за 300-500 м от дома.

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Тег парковка, парковки, ios, приложение, навигация, мобильное приложение

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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