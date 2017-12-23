ФОТОФАКТ. В Днепре зажгли огни главной новогодней елки

Главная новогодняя красавица Днепра является одной из самых высоких в Украине

Сегодня, 23 декабря, на площади Героев Майдана в центре Днепра, открыли новогодний городок со сказочными героями и вкусностями и зажгли огни главной елки, высотой 26 метров.

Главная новогодняя красавица Днепра является одной из самых высоких в Украине. Искусственные ветви украшают более 150 светодиодных игрушек и гирлянд, способных создать более 150 различных комбинаций подсветки. Их общая протяженность – более 5 км.

На большой сцене для днепрян и гостей города выступила популярная украинская группа ТИК.

"Мы подготовили немало сюрпризов для горожан на новогодние праздники. Будут и диджеи и аниматоры. Кроме того, в этом году Днепр, как город, который стремится к европейским ценностям, впервые будет так масштабно праздновать католическое Рождество. На эти зимние праздники мы обеспечим всем прекрасное новогоднее настроение", – отметил городской председатель Борис Филатов.

Праздничную иллюминацию установили также и на проспекте Дмитрия Яворницкого. Главную улицу города украсили 15 км гирлянд.

А уже в понедельник, 25 декабря, Днепр, вместе со всем западным миром будет отмечать католическое Рождество. На площади Героев Майдана устроят масштабное празднование.

Будет и благотворительная составляющая – сбор подарков для детей участников АТО и погибших воинов.

В целом во время новогодних каникул в Днепре пройдет 140 праздничных мероприятий. Днепрян и гостей города будут развлекать аниматоры.

Также все желающие смогут присоединиться к конкурсам и разнообразным весельям. Так, в новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января, на центральной площади будут выступать DJ Малевич и кавер-группы.

6 января днем здесь можно будет посмотреть детские спектакли, а вечером на большой сцене выступят Олег Скрипка и Le Grand Orchestra.

Ранее мы писали, что Днепр усиленными темпами готовится к новогодним праздникам.

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