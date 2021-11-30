В Днепре зажгли огни на новогодней елке из шаров – завораживающие фото

В Днепре на Екатеринославском бульваре появилась новая елка. В центре города уже готовятся к празднованиям.
Фото новогодней красавицы опубликовал Информатор.
Внутри елки находятся разных размеров шары – побольше и поменьше. Украшена она красивыми гирляндами.
Весь бульвар в яркой иллюминации.
В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку страны
В Киеве на Софийской площади начали собирать главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", уже привезли часть ее металлических конструкций.
Рабочие выгрузки конструкции и сложили ровно, чтобы они не мешали пешеходам. К вечеру они обещают привезти ещё часть ёлочных конструкций.
В столицу уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.
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