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В Днепре жара убивает деревья: горожане в панике

9 июля, 15:50

На новые деревья в городе выделили миллионы гривен, а вот о систему полива не позаботились



В Днепре из-за жары усыхает живописная зона отдыха, оборудованная в прошлом году. Коммунальщики засеяли здесь траву, высадили сакуры, клены, туи и кусты барбариса. На все это из городского бюджета было выделено несколько миллионов гривен. Но вот о поливе должным образом никто не позаботился.

Жительница Днепра Надежда Терещенко ли не каждый день выносит из дома по двести литров воды, чтобы полить деревья в новом сквере под окнами многоэтажки.

"Влага испаряется очень быстро. Но корешки здесь еще живые, надо их поливать. Вот вчера вынесли 67 бутылок из дома. Где, кстати, стоит счетчик. Это нормально? Ненормально!", – говорит Надежда.

Женщина поливает деревья самостоятельно, потому что не может спокойно наблюдать, как те гибнут.

Зону отдыха в спальном микрорайоне начали обустраивать прошлой осенью. Постелили газоны, высадили декоративные кусты и деревья. Растения хорошо перенесли зиму, а в начале лета начали усыхать из-за неимоверной жары.

"Здесь уже засохло около 10 деревьев. Причем элитных, недавно посаженных. Трава засохла вообще. Обещали полив, все подвели, но не подключили к воде. Вот, трубочки сюда выведены, но на них нет специальных распылителей, и из них ничего не течет", – рассказывает жительница Днепра Александра Завада.

Из-за этого погибли два десятка туй, кусты барбариса и 35 тысяч квадратных метров газона. Сейчас коммунальщики бросились спасать насаждения. Поливают насаждения раз в неделю. Однако на все растения воды не хватает.

"Из-за отсутствия финансирования, система полива до сих пор не установлена. Коммунальное предприятие договорилось с соседней школой. Мы оттуда провели шланги с водой и поливаем газоны и туи, чтобы они окончательно не засохли", – объясняет директор коммунального предприятия "Молодежное творческое объединение" Валерия Пашко.

Через две недели депутаты собираются выделить деньги на обустройство системы полива. Но жители микрорайона опасаются, что пока чиновники решат этот вопрос, поливать уже будет нечего.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области массово гибнут абрикосовые деревья

Также мы писали, что киевляне обеспокоились судьбой деревьев в кадках, которые ранее украшали залитую в бетон Почтовую площадь. 

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Тег Днепр, гибель, деревья, жара

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