В Днепре женщина метала топором в своего мужа

В полицию Днепра обратился мужчина, который пожаловался на неадекватное поведение супруги. По его словам, выпив алкоголя, женщина начала бить посуду, зарезала курицу и вывесила ее тушку на заборе, а после этого еще и метнула в супруга топор.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области, чтобы спастись от буйной женщины, супруг спрятался у соседей и вызвал полицию.

"Патрульные прибыли к заявителю. Тот находился в угнетенном состоянии у соседей. Он рассказал, что его жена в состоянии алкогольного опьянения веля себя неадекватно. Патрульные пришли во двор заявителя и обнаружили женщину, которая набросилась на мужа в присутствии стражей порядка", – рассказали копы.

Во время разбирательства, разгоряченная алкоголем женщина бросилась на супруга с кулаками, однако позже переключилась на полицейских. В следствие чего стражам порядка пришлось заковать женщину в наручники и доставить ее в Новокодакское отделение полиции.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре произошла массовая драка между горожанами и иностранцами. Причиной случившегося мог стать алкоголь. В результате происшествия пострадали несколько человек.

Мы также писали о том, что в Днепропетровской области женщина для самозащиты хранила дома автомат и патроны к нему. Полицейским она объяснила, что оружие ей нужно для собственной безопасности.