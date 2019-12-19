В Днепре женщина обворовала девочку, которая рассматривала игрушки в магазине: видео

В одном из супермаркетов Днепра наглая воровка вытащила из кармана ребенка телефон, пока девочка разглядывала игрушки, выставленные на прилавках.
Как сообщает Facebook-страница "Днепр оперативный", инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
На кадрах съемки можно увидеть, как воровка аккуратно достала телефон из кармана девочки, прикрыла его игрушкой и направилась к выходу из магазина.
Напомним, ранее в Харькове камеры наблюдения зафиксировали кражу в поликлинике – на записи видно, как к детской коляске подходит женщина в белом халате и быстро вытаскивает из нее кошелек. Также на видео зафиксировано, как в паре с воровкой работает девушка, которая будто бы заглядывает в открытый кабинет, а на самом деле прикрывает сообщницу.
Кроме того, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что в начале августа обстрелял Mitsubishi Pajero на Киевской трассе, а через несколько часов совершил разбойное нападение на "Новую почту" в Нерубайском.
Также мы писали о том, как полицейские задержали двух мужчин по подозрению в совершении серии уголовных преступлений, совершенных на территории Черкасской области.
По данным ведомства, задержанные являются жителями города Смела. Они могут быть причастны к совершению краж, ограблений и разбойных нападений. Один из мужчин именует себя криминальным авторитетом города, так называемым "смотрящим".
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