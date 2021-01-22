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В Днепре женщина повесилась на лестничной клетке в подъезде

22 января, 16:24

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Сотрудники полиции устанавливают, почему женщина решилась на самоубийство

Сегодня в Днепре в подъезде жилого дома на проспекте Поля обнаружили повешенной женщину.

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Как сообщает Информатор, прибывшие не место происшествия медики констатировали ее смерть.

Известно, что женщина повесилась на лестничной клетке в подъезде, на первом этаже.

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Место оградили сигнальной лентой. Личность умершей удалось установить — ею оказалась жительница дома.

Фото: Информатор
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Ранее в Днепропетровской области пожилая женщина из села Мусиевка Никопольского района решилась на отчаянный шаг из-за долгов, которые с нее требовали коллекторы, – она подожгла дом, в котором находились ее сын и брат, а потом покончила с собой.

Напомним, в пгт Немешаево Бородянского района покончила с жизнью 16-летняя студентка – девушка отрезала ремешок со своей сумочки и повесилась на нем на дереве на территории местного парка. Погибшая училась в сельськохозяйственном коледже.

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смерть Днепр женщина самоубийство
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