В Днепре женщина просидела в коллекторе три дня: появились новые подробности инцидента
67-летняя женщина вышла на обеденный перерыв и не вернулась
В Днепре спасатели вытащили из коллектора женщину, которая упала и просидела в нем три дня. Спасти ее удалось благодаря кинологам. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел на улице Баженова в Шевченковском районе города. Как выяснилось. накануне 67-летняя женщина вышла с работы на обеденный перерыв и пропала. Искали ее родственники, правоохранители и кинологи. Позже выяснилось, что женщина упала в яму, которая была забросана травой и листьями, и провела в ней три дня. Когда на место вызвали "скорую" и спасателей, пострадавшей спустили в коллектор воду.
"Я говорила с пострадавшей через люк (мы не видели ее, еще нужно было понять, где она конкретно находится), успокаивала. Выяснила, что явных травм нет, сознание ясное, пострадавшая контактная, полностью понимает, что с ней произошло", – рассказала кинолог Лариса Борисенко.
Затем спасатели, при помощи лестницы и веревки, вытащили женщину и передали ее медикам.
Напомним, недавно мы рассказывали, что в Кривом Роге спасатели вытащили из огня женщину.
Также мы сообщали, что в Кривом Роге экстремал спустился на козырек балкона девятого этажа, чтобы спасти кота.
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