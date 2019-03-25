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В Днепре женщина просидела в коллекторе три дня: появились новые подробности инцидента

Сегодня, 14:40

67-летняя женщина вышла на обеденный перерыв и не вернулась

В Днепре женщина просидела в коллекторе три дня: появились новые подробности инцидента Днепр 67-летняя женщина вышла на обеденный перерыв и не вернулась

В Днепре спасатели вытащили из коллектора женщину, которая упала и просидела в нем три дня. Спасти ее удалось благодаря кинологам. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Баженова в Шевченковском районе города. Как выяснилось. накануне 67-летняя женщина вышла с работы на обеденный перерыв и пропала. Искали ее родственники, правоохранители и кинологи. Позже выяснилось, что женщина упала в яму, которая была забросана травой и листьями, и провела в ней три дня. Когда на место вызвали "скорую" и спасателей, пострадавшей спустили в коллектор воду.

"Я говорила с пострадавшей через люк (мы не видели ее, еще нужно было понять, где она конкретно находится), успокаивала. Выяснила, что явных травм нет, сознание ясное, пострадавшая контактная, полностью понимает, что с ней произошло", – рассказала кинолог Лариса Борисенко.

Затем спасатели, при помощи лестницы и веревки, вытащили женщину и передали ее медикам.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Кривом Роге спасатели вытащили из огня женщину.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге экстремал спустился на козырек балкона девятого этажа, чтобы спасти кота.

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Тег Днепр, люк, коллектор

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АВТОР:

Журавель Максим

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