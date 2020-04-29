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В Днепре женщина с коронавирусом родила ребенка и назвала его редким именем

29 апреля, 13:58

Татьяна Власенко

Малыш родился здоровым

В Днепре женщина, у которой ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, родила здорового ребенка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Я видел ее слезы счастья… Даже в тяжелые дни эпидемии мамы должны рожать украинцев. Место настоящей любви – роддом больницы Мечникова. Очень радостная новость сегодня. В два часа ночи в Мечникова родился мальчик с редким украинским именем Самуил", – написал он.

По словам Рыженко, роженицу в больницу доставили с позитивным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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"Мальчик абсолютно здоров – 3,5 кг, 54 см. Это для всех нас, врачей и медсестер, большая радость. Новость, которая у всех вызывает радость и умиление", – рассказал врач.

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Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 29 апреля в стране зафиксировано 9 866 случаев инфицирования COVID-19. Из них в Днепропетровской области – 323.

Также ранее сообщалось, что в Днепре дома, где живут госпитализированные с подозрением на COVID-19, пометили соответствующими объявлениями.

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