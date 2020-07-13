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В Днепре женщина упала в девятиметровый колодец (фото)

13 июля, 13:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадавшую отвезли в больницу

В Днепре на улице Татарской женщина упала в колодец на территории собственного дома. На помощь пришли соседи – они вызвали спасателей.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 38-летняя женщина находилась в колодце частично заполненном водой, на глубине около 9 метров. С помощью спасательной веревки сотрудники ГСЧС подняли пострадавшую на поверхность и передали ее медикам.

Женщину с переохлаждением направилив Днепровскую городскую клиническую больницу №2. В спасении принимали участие пять человек.

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Также напомним, как в Днепре копы спасли женщину, которая упала в колодец глубиной 18 метров. Женщина упала, пытаясь вытащить пса, ранее угодившего в ту же ловушку.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина упал в колодец возле церкви. Потерпевшего увезли в больницу.

А в Харьковской области мужчина чудом выжил, провалившись в колодец. Инцидент произошел в утреннее время, на территории заброшенного частного домовладения. К счастью, местные жители заметили мужчину, который не мог самостоятельно выбраться, и сообщили об этом спасателям.

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