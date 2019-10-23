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В Днепре женщина упала в канализационный люк: появилось видео

23 октября, 14:38

Спасать женщину бросились случайные прохожие

/ Фото: Pixabay

В Днепре, где недавно маленькая девочка застряла в батарее, во дворе многоэтажки женщина упала в полуприкрытый канализационный люк. Об этом сообщает местное издание "Информатор".

Инцидент произошел сегодня, 23 октября, возле дома № 120 на Донецком шоссе. Как выяснилось, люк был прикрыт деревянной дощечкой. Несмотря на ненадежность конструкции, женщина наступила на нее и провалилась вниз. Пострадавшая упала на глубину около двух метров и чудом осталась невредима.

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На помощь женщине бросились прохожие и сразу же вызвали наряд полиции. Но пока экипаж ехал, людям удалось вытащить ее из люка. Сразу же после инцидента люк привалили большой плитой.

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Напомним, не так давно днепровские патрульные полицейские спасли женщину, которая упала в 18-метровый колодец, пытаясь достать оттуда свою собаку.

А в Харьковской области спасатели вытащили пенсионерку, которая упала в трехметровый колодец. Инцидент произошел в поселке Купянск-Узловой, где 70-летняя женщина упала в заброшенную скважину.

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