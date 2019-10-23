В Днепре женщина упала в канализационный люк: появилось видео

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В Днепре, где недавно маленькая девочка застряла в батарее, во дворе многоэтажки женщина упала в полуприкрытый канализационный люк. Об этом сообщает местное издание "Информатор".

Инцидент произошел сегодня, 23 октября, возле дома № 120 на Донецком шоссе. Как выяснилось, люк был прикрыт деревянной дощечкой. Несмотря на ненадежность конструкции, женщина наступила на нее и провалилась вниз. Пострадавшая упала на глубину около двух метров и чудом осталась невредима.

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На помощь женщине бросились прохожие и сразу же вызвали наряд полиции. Но пока экипаж ехал, людям удалось вытащить ее из люка. Сразу же после инцидента люк привалили большой плитой.

Напомним, не так давно днепровские патрульные полицейские спасли женщину, которая упала в 18-метровый колодец, пытаясь достать оттуда свою собаку.

А в Харьковской области спасатели вытащили пенсионерку, которая упала в трехметровый колодец. Инцидент произошел в поселке Купянск-Узловой, где 70-летняя женщина упала в заброшенную скважину.

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