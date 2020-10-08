Українська
$ 28,32
33,33
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

В Днепре женщина выпала из окна 16 этажа

8 октября, 03:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют правоохранители

В четверг ночью в Днепре из окна выпала женщина.

Реклама

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на Титова 18а. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По предварительным данным установлено, что погибшая упала с 16 этажа дома.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи и судмедэксперты. Сейчас правоохранители выясняют, пыталась ли погибшая покончить с собой или выпала по неосторожности.

В тренде
"Нет слов, чтобы выразить боль": во Львовской области простились с погибшим курсантом (фото)
Реклама

Ранее мы писали о том, что в Белой Церкви 21-летнюю девушку, которая выбросила с балкона свою новорожденную дочь, приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе трехлетний ребенок выпал из окна на 9-м этаже. Мальчик не выжил.

Также во Львове на улице Рубчака из окна восьмиэтажки выпала девочка в возрасте 1 года и 7 месяцев.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Днепр полиция самоубийство
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Двухлетний мальчик, которого покусала собака на Донбассе, умер в реанимации
Двухлетний мальчик, которого покусала собака на Донбассе, умер в реанимацииДнепр
В трех областях Украины зафиксировали антирекорд по новым случаям COVID-19
В трех областях Украины зафиксировали антирекорд по новым случаям COVID-19Украина
Синоптики порадовали прогнозом погоды на начало недели
Синоптики порадовали прогнозом погоды на начало неделиУкраина
Связаны с российской
Связаны с российской "троллефермой": в Украине разоблачили администраторов опасных ресурсовУкраина
В Днепре в свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах крупной клиники
В Днепре в свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах крупной клиникиДнепр
В Днепре произошло ДТП с пострадавшей: автомобиль перевернулся (фото и видео)
В Днепре произошло ДТП с пострадавшей: автомобиль перевернулся (фото и видео)Днепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять