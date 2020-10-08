В Днепре женщина выпала из окна 16 этажа

В четверг ночью в Днепре из окна выпала женщина.

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Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на Титова 18а. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По предварительным данным установлено, что погибшая упала с 16 этажа дома.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи и судмедэксперты. Сейчас правоохранители выясняют, пыталась ли погибшая покончить с собой или выпала по неосторожности.

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Ранее мы писали о том, что в Белой Церкви 21-летнюю девушку, которая выбросила с балкона свою новорожденную дочь, приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе трехлетний ребенок выпал из окна на 9-м этаже. Мальчик не выжил.

Также во Львове на улице Рубчака из окна восьмиэтажки выпала девочка в возрасте 1 года и 7 месяцев.

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