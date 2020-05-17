В Днепре жестоко убили 12-летнего мальчика: обнаженное тело ребенка нашли возле больницы

После страшного убийства двухлетнего мальчика в Днепропетровской области случилась еще одна трагедия. В Днепре на территории медучреджения обнаружили обнаженный труп 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

"17 мая около полуночи по спецлинии 102 поступило сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика. Бабушка ребенка сообщала, что внук около 13 часов 16 мая ушел гулять и до сих пор не вернулся. Около 19 ему звонили, и он сказал, что направляется домой через территорию больницы, что на улице Бехтерева, но в 20 часов мальчик уже не отвечал на звонки. Все подразделения полиции сразу были задействованы в поисках ребенка", – говорится в сообщении.

Вскоре стало известно, что его видели еще днем на остановке "Ксениивка" с неизвестным мужчиной, это подтвердили и с помощью видеозаписей на камерах видеонаблюдения.

Правоохранители прибыли на территорию больницы и начали ее обследовать. Там обнаружили заброшенное здание, а в нем бездомного мужчину, который сообщил, что слышал, как кто-то бегал по зданию и детский голос.

Полицейские продолжили поиски и неподалеку заброшенного здания увидели самодельное помещение, в котором лежал неизвестный.

"Патрульные попросили мужчину выйти к ним. Когда тот вышел, увидели на его лице кровь. На вопрос полицейских, слышал он или видел пропавшего мальчика, мужчина сказал, что ничего не знает. Но инспекторы заметили, что на кровати мужчины лежит куча одежды. Когда они ее развернули, то обнаружили страшную находку – на кровати было обнаженное тело ребенка без признаков жизни", – добавляется в сообщении.

Мужчину сразу же задержали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, ранее стало известно о жестоком убийстве девочки в Харькове. Утром соцсети "взорвала" новость, что по улице бегала обнаженная женщина с человеческой головой, а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента. Позже стало стало известно, что задержанную зовут Татьяна Пьянова и ей 38 лет.

Затем стали известны детали преступления. Злоумышленница нанесла своему ребенку не менее 20 ударов ножом, а потом отрезала голову.

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