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В Днепре жители многоэтажки несколько месяцев живут без газа

Сегодня, 14:57

Без тепла в доме остались 12 квартир

Фото: Данил Павлов, Сегодня
В Днепре жители многоэтажки несколько месяцев живут без газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/068/ebc/5c4068ebc7948.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/068/ebc/5c4068ebc7948.jpg Днепр Без тепла в доме остались 12 квартир

В Днепре жители многоэтажного дома несколько месяцев вынуждены жить без газоснабжения. Еще в ноябре тепло в доме отключили якобы из-за утечки газа. С тех пор газ вернули только в часть квартир. 

В общем без отопления остались 12 квартир. Газоснабжение не восстанавливают через одну должницу. Женщине насчитали почти полторы тысячи гривен, а она с такой суммой она не согласна. Поэтому женщина отказывается платить.

Большинство жителей дома – на стороне этой женщины. Но газовики неумолимы. Говорят – люди будут без газа, пока должница не рассчитается.

"Если вдруг в теории у потребителя имеется задолженность, он должен либо ее погасит, либо предоставить доступ для отключения своей квартиры, чтоб мы возобновил подачу газа тем потребителям, в которых нет ни технических проблем, ни финансовых", – рассказал "Сегодня" представитель газовой компании Никита Лучкин.

Должница газовиков к себе не пускает, поэтому отключены – все квартиры по стояку. Женщина заявила: чтобы добиться справедливости – готова судиться. Пока же соседям придется жить без газа.

Ранее мы писали о том, что в Днепре жильцы шести многоэтажных домов с начала зимы обходятся без постоянного отопления – из-за постоянных прорывов труб коммунальщики отключают тепло, начинают ремонт, но трубы прорывает опять.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

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Тег Днепр, тепло, многоэтажка, жилой дом, газоснабжение

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