В Днепре жители одной из многоэтажек более двух месяцев живут без газа

Газ в жилом доме выключили из-за утечки еще в ноябре

В Днепре жители одной из многоэтажек более двух месяцев живут без газа 2019-02-14T14:02:00+02:00 Днепр Газ в жилом доме выключили из-за утечки еще в ноябре

В Днепре жители одной из многоэтажек два месяца живут без газа. Долгов у них нет, но тепло в дом все равно не вернули. Почему – выясняли журналисты "Сегодня".

Без газа в общем остались жильцы 30 квартир. По их словам, среди них нет ни одного должника. Как оказалось, газ в доме выключили из-за утечки. Чтобы устранить прорыв, газовщики должны были обследовать все квартиры, но в одной их них им это не удалось, ведь ее владелец, по словам жильцов дома, уже три года живет в России. Не осмотрев квартиру, подавать газ нельзя из соображений безопасности. Единственный выход – пустить трубу в обход неприступной квартиры.

"Нужно определить, кто будет финансировать данные работы. Так, как мы не являемся собственниками внутридомовой системы газоснабжения, то только балансодержатель, а именно собственник этих сетей сможет инициировать работы по перемонтажу внутридомовой системы газоснабжения", – рассказал "Сегодня" специалист по связям с общественностью ОАО "Днепрогаз" Никита Лучкин.

Юристы, в свою очередь, предлагают представителям управляющей компании подать в суд на владельцев 52 квартиры.

"Физическое лицо в данном случае, не должно злоупотреблять своими правами. Если оно своими действиями не допускает представителя компании на свою территорию и приносит тем самым ущерб другим людям, то и другие люди имеют право обратиться в суд за защитой своих прав", – уверяет юрист Роман Бочкарь.

С помощью решения суда в закрытую квартиру можно попасть и без согласия собственника. Впрочем, сколько продлится судебная тяжба, юристы сказать не могут.

Ранее мы писали о том, что в Днепре жильцы шести многоэтажных домов с начала зимы обходятся без постоянного отопления – из-за постоянных прорывов труб коммунальщики отключают тепло, начинают ремонт, но трубы прорывает опять.

Кроме того, в Днепре незрячая пенсионерка с начала отопительного сезона живет в холодной квартире. Отопление в доме постоянно выключают из-за аварий на теплосети.

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