В Днепре жители пятиэтажки уже три месяца страдают от нечистот
В доме царят вонь и сырость, а подвал залит фекалиями
Чтобы почувствовать запах из канализации, не обязательно спускаться в подвал дома, ведь его чувствуют даже жители пятого этажа. Вода с нечистотами в подвале, как говрят жильцы, стоит с декабря. Кроме того, из-за сырости дом уже начинает разрушаться.
По словам жильцов, в доме треснула старая труба канализации. Ведь коммуникации за последние 67 лет не меняли ни разу. О проблемах с канализацией Жилсервис они сообщали не раз, но из просьбы оставались без ответа. Журналистам "Сегодня" коммунальщики пообещали решить проблему уже в ближайшее время. Как заверил начальник Жилсервиса, поврежденную трубу должны заменить за десять дней.
Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.
А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре жители пятиэтажки уже три месяца страдают от нечистот". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кропивницком пара пенсионеров живет в полуразрушенной квартире
В квартире пожилых супругов отвалились обои, а стены покрывает грибок