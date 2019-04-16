Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре жители пятиэтажки уже три месяца страдают от нечистот

Сегодня, 15:12

В доме царят вонь и сырость, а подвал залит фекалиями


В Днепре жители одной из пятиэтажек страдают от нечистот уже более трех месяцев. Аварийщики говорят, что в здании протекает труба и заменить ее не могут. В коммунальной проблеме разбирались журналисты "Сегодня".

Чтобы почувствовать запах из канализации, не обязательно спускаться в подвал дома, ведь его чувствуют даже жители пятого этажа. Вода с нечистотами в подвале, как говрят жильцы, стоит с декабря. Кроме того, из-за сырости дом уже начинает разрушаться.

По словам жильцов, в доме треснула старая труба канализации. Ведь коммуникации за последние 67 лет не меняли ни разу. О проблемах с канализацией Жилсервис они сообщали не раз, но из просьбы оставались без ответа. Журналистам "Сегодня" коммунальщики пообещали решить проблему уже в ближайшее время. Как заверил начальник Жилсервиса, поврежденную трубу должны заменить за десять дней.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Днепр, дом, пятиэтажка, канализация, нечистоты

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре жители пятиэтажки уже три месяца страдают от нечистот". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кропивницком пара пенсионеров живет в полуразрушенной квартире

5 апреля, 14:27

В квартире пожилых супругов отвалились обои, а стены покрывает грибок

В Тернопольской области семья построила дом из отходов

12 марта, 12:00

Для строительства здания семейная пара использовала пять тысяч бутылок

В Днепре люди более 10 лет живут в аварийном доме

28 февраля, 14:46

Здание еще 13 лет назад признали аварийным

В центре Львова обрушилась стена дома

14 февраля, 21:11

Предварительно жертв и пострадавших нет

Василий Ломаченко рассмешил всех на пресс-конференции после боя

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

10 звездных родителей с психическими расстройствами

"Натерла ногу". Врач Началовой: ее смерть - роковая случайность

В киеве возле метро «Арсенальная» обрушилась часть стройки

Украинец похитил сокровище Нидерландов: действовал безупречно

Офицер ВСУ показал мощное видео уничтожения позиции террористов
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Сегодня, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

В Украине готовят "Кровную месть"

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми