В Днепре жители пятиэтажки уже три месяца страдают от нечистот

В доме царят вонь и сырость, а подвал залит фекалиями





Чтобы почувствовать запах из канализации, не обязательно спускаться в подвал дома, ведь его чувствуют даже жители пятого этажа. Вода с нечистотами в подвале, как говрят жильцы, стоит с декабря. Кроме того, из-за сырости дом уже начинает разрушаться.

По словам жильцов, в доме треснула старая труба канализации. Ведь коммуникации за последние 67 лет не меняли ни разу. О проблемах с канализацией Жилсервис они сообщали не раз, но из просьбы оставались без ответа. Журналистам "Сегодня" коммунальщики пообещали решить проблему уже в ближайшее время. Как заверил начальник Жилсервиса, поврежденную трубу должны заменить за десять дней.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.

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