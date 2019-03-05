В Днепре злоумышленники зарабатывали по три миллиона на сбыте наркотиков
Члены группировки продавали наркотики и боеприпасы
В Днепре задержали членов преступной группы, которые продавали наркотики и сбывали боеприпасы. Ежемесячно они зарабатывали до трех млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Правоохранители приостановили деятельность нарколаборатории по изготовлению прекурсоров, которые затем использовали для синтеза психотропов. Свою нарколабораторию преступники организовали в подвале дома. Кроме наркотиков члены группировки изготавливали и боеприпасы. В общем, ежемесячно зарабатывали около трех миллионов гривен.
По результатам обысков правоохранителям удалось изъять 11 кг фенилнитропропена, необходимого для синтеза амфетамина, 2,5 кг псевдоэфедрина – основы для изготовления метамфетамина. Также оперативники обнаружили высокотехнологичное оборудование по изготовлению прекурсоров и психотропов. К тому же у преступников обнаружили станок для изготовления вооружения, а также четыре единицы оружия, гранат, более сотни патронов, полтысячи шаров и несколько тысяч гильз и капсюлей для изготовления боевых патронов.
Преступный бизнес организовал 39-летний житель Днепропетровской области. Запрещенные товары члены группировки продавали на территории всей области. Каждый член выполнял четко распределены функции. В группе действовал администратор, осуществлял связь с клиентами. Также отдельные лица отвечали за "черную" бухгалтерию ОПГ, еще один фигурант осуществлял ИТ-поддержку противоправного бизнеса группы.
У членов незаконной группировки правоохранители изъяли более 2,5 млн грн. Полицейские установили, что фигуранты являются владельцами элитного жилья и имеют автомобили представительского класса. Правоохранители задержали 9 членов ОПГ, в том числе – и лидеров группы.
Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
Ранее мы писали, что в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.
Также мы писали, в Киеве молодые люди устроили самосуд над наркоторговцем. На видео восемнадцатилетний юноша признается, что употребляет и распространяет наркотики:
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