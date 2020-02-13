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В Днепропетровской области 17-летння девушка родила в туалете

13 февраля, 11:37

Новорожденного ребенка мать утопила в выгребной яме

/ Фото: Информатор

В Днепропетровской области 17-летняя девушка из села Петрово родила малыша в туалете и убила новорожденного, утопив его в выгребной яме.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, матерью оказалась несовершеннолетняя жительница села, которая была на учете у врача-психиатра и находилась на девятом месяце беременности, передает "Информатор".

Девушка зашла в уличный туалет во дворе своего дома, родила мальчика и сразу утопила его в выгребной яме. Тело ребенка было направлено сумедэкспертам, а горе-мать направили в перинатальный центр из-за большой кровопотери.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Хмельницкой области мать двоих детей убила свою новорожденную дочь. Как выяснили правоохранители, медикам женщина отрицательно отвечала на все вопросы о возможной беременности и аргументировала боли в брюшной полости почечной болезнью. Муж, который в момент родов находился в селе, тоже уверял, что о беременности жены ничего не знал, а изменения в организме она аргументировала недугом.

Ранее возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.

Также на Волыни женщина закопала на огороде своего новорожденного ребенка. Подробнее — смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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