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В Днепропетровской области активизировались фальшивомонетчики

Сегодня, 20:10

В сети продают фальшивые деньги и рассказывают, как заработать на их сбыте

Фото: fdu.org.ua

В Днепре активизировались фальшивомонетчики – через социальные сети и мессенджеры они продают поддельные купюры и раздают покупателям указания, как их безопасно сбыть.

Как рассказали "Сегодня" в Национальном банке Украины, в 2018-м на миллион настоящих банкнот приходилось 2,5 фальшивых. По результатам прошлого года уменьшилось число фейковых купюр номиналом в 20, 50 и 500 грн. При этом возросло количество копирования 100- и 200-гривневых банкнот.

Кроме того, злоумышленники подделывают банкноты достоинством в 50 и 100 долларов, а также 200 евро. Сбывают же фальшивки чаще всего в сети. Забрать партию подделки клиенты могут в почтовом отделении или же воспользовавшись так называемой системой закладок.

За 2500 грн мелкими купюрами на таком рынке просят 700 грн, а 55 тыс. грн обойдутся в пять раз дешевле номинала. Как правило, фейковые банкноты злоумышленники кладут на электронный счет через банковский терминал, после чего уже в другом терминале их обналичивают: "гарантия качества – 70%", уверяют мошенники.

При этом в НБУ корреспонденту "Сегодня" сообщили, что проверить, подделана ли купюра, можно, только внимательно ее осмотрев.

"При проверке банкнот не надо спешить и принимать решение о подлинности банкноты после контроля только одного элемента защиты, обязательно надо проверить несколько из них. Во-первых, это многотоновый водяной знак – изображение портрета, повторяющий портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты", – заявили в Нацбанке.

Еще одним важным фактором является "светлый элемент водяного знака – изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривны".

"Скрытое изображение – изображение цифрового обозначения номинала, что становится видимым при рассмотрении банкноты под острым углом зрения к источнику света", — рассказывают нам в пресс-службе Национального банка Украины.

Подделку можно сдать в банк, откуда ее отправят на экспертизу. При этом юристы напоминают: фальшивомонетчикам грозит наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

"Изготовление, хранение, приобретение и использование поддельной национальной валюты Украины наказываются лишением свободы на срок до семи лет", — подчеркнул партнер адвокатского объединения "Дефенсио" Андрей Ишханян.

Ранее "Сегодня" рассказали, где чаще всего люди могут получить фальшивые деньги, как отличить подделку от настоящей купюры и что делать, если обнаружил у себя в кошельке фальшивые деньги. Подробнее читайте в статье: "Фальшивые деньги: где чаще всего попадаются и как их распознать".

Кроме того, съемочная группа "Сегодня" стала первой, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения банкнот:

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Тег мошенники, фальшивомонетчики, фальшивки

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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