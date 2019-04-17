В Днепропетровской области беременная многодетная мать убила грудную дочь

Ребенок ударился головой о деревянное быльце кровати

Фото: Pixabay

Межевской районный суд Днепропетровской области рассматривает дело об убийстве грудного ребенка. В официальном документе указанно, что многодетная беременная мать убила дочь по неосторожности. Эта жуткая история произошла 4 января 2019 года, около 10:00. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на Единый государственный реестр судебных решений.

Известно, что молодая женщина занималась домашними делами, когда услышала плач дочери, доносящийся из спальни. Беременная женщина попыталась успокоить грудничка, однако слова не действовали. Ребенок продолжал беспрерывно плакать, и, выйдя из себя, женщина ударила дочь по лицу. Естественно, малышка продолжила кричать, после чего женщина бросила ее на кровать. Ребенок ударился головой о деревянное быльце кровати настолько сильно, что погиб.

Позднее медэксперты выяснили, что у погибшей девочки была сломана теменная кость (парная кость мозгового отдела черепа, — прим.), что повлекло за собой сильное внутреннее кровотечение и отек мозга. Примечательно и то, что помимо этого, медэксперты обнаружили на теле ребенка несколько травм, которые могли появиться примерно за неделю до гибели ребенка. Среди них была гематома на глазу, ссадины на шее и синяки на попе.

Тем не менее, во время судебного заседания мать неоднократно говорила о том, что раскаивается в случившемся и утверждала, что не желала смерти дочери, которую очень любила. Женщина не отрицала, что иногда наказывала дочь, т.к. в их семье была достаточно сложная ситуация. Оказалось, что помимо умершей девочки, у беременной женщины было еще трое маленьких детей. Последнего ребенка — еще одну девочку — мать родила уже после смерти дочери.

Суд признал, что мать не желала ребенку смерти и квалифицировал случившееся как убийство по неосторожности, а искреннее раскаяние женщины расценил как смягчающее обстоятельство. Соответственно, действия матери рассматривали в рамках части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины. Женщина, убившая грудную дочь, проведет за решеткой 4 года.

Напомним, в Николаеве вынесли приговор горе-матери, которая швырнула девятимесячного сына в ледяную воду с Ингульского моста.

Напомним, недавно в Днепре в одном из домов на улице Гладкова полицейские обнаружили полугодовалого мальчика, который находился в квартире с нетрезвой матерью.

А в столице 37-летняя жительница, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанесла семилетнему сыну ножевое ранениев область грудной клетки.

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