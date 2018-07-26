В Днепропетровской области бизнесмен обманул банк

Вчера, 18:24

Банк выдал мужчине кредит на общую сумму в 360 000 грн под залог несуществующей сельскохозяйственной техники

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепропетровской области будут судить директора сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью за то, что в официальные документы он внес ложные сведения о наличии техники, которая никогда не использовалась на подконтрольном ему предприятии.

"Установлено, что директор, желая оформить и получить денежный кредит, внес в официальные документы ложные сведения насчет наличия сельскохозяйственной техники, которая фактически никогда не была на балансе предприятия", — рассказывают в облуправлении прокуратуры.

По подложным документам банк выдал мужчине кредит на общую сумму в 360 000 грн под залог несуществующей сельскохозяйственной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магдалиновское отделение Новомосковской прокуратуры направило в суд обвинительный акт согласно статьям 366 и 222 УК Украины. За "служебный подлог" и "мошенничество с финансовыми ресурсами" ему грозит штраф 850 грн или ограничение свободы на три года.

Напомним, украинцы все чаще становятся жертвами мошенников, которые обманными способами пытаются получить доступ к банковским картам, онлайн-кабинетам, счетам и даже мобильным телефонам. Сайт "Сегодня" с помощью "Народного банкира" выяснил, как не стать жертвой мошенников и защитить свои сбережения.

Как сообщалось, бухгалтеры порта в Одесской области похитили 3 млн гривен.
банк, кредит, мошенничество, штраф, залог

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепропетровской области бизнесмен обманул банк". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: pixabay.com

Житель Сумской области стал жертвой аферы интернет-продавца арбузов

Вчера, 03:44

Мужчина лишился более 15 000 гривен

Финансы

Фото: Pixabay

Нацбанк упростил регистрацию иностранных кредитов для украинских компаний

25 Июля, 16:28

Договоры резидентов-заемщиков будут регистрироваться автоматически, рассказали в НБУ
Загрузка...

Экономика

Иностранные инвестиции или внешние заимствования?

25 Июля, 09:00

Происшествия

фото из открытых источников

Мошенник по поддельным документам продал квартиру киевлянки

24 Июля, 23:25

За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы
Загрузка...