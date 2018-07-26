В Днепропетровской области бизнесмен обманул банк

Банк выдал мужчине кредит на общую сумму в 360 000 грн под залог несуществующей сельскохозяйственной техники

В Днепропетровской области будут судить директора сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью за то, что в официальные документы он внес ложные сведения о наличии техники, которая никогда не использовалась на подконтрольном ему предприятии.

"Установлено, что директор, желая оформить и получить денежный кредит, внес в официальные документы ложные сведения насчет наличия сельскохозяйственной техники, которая фактически никогда не была на балансе предприятия", — рассказывают в облуправлении прокуратуры.

По подложным документам банк выдал мужчине кредит на общую сумму в 360 000 грн под залог несуществующей сельскохозяйственной техники.

Магдалиновское отделение Новомосковской прокуратуры направило в суд обвинительный акт согласно статьям 366 и 222 УК Украины. За "служебный подлог" и "мошенничество с финансовыми ресурсами" ему грозит штраф 850 грн или ограничение свободы на три года.

Напомним, украинцы все чаще становятся жертвами мошенников, которые обманными способами пытаются получить доступ к банковским картам, онлайн-кабинетам, счетам и даже мобильным телефонам. Сайт "Сегодня" с помощью "Народного банкира" выяснил, как не стать жертвой мошенников и защитить свои сбережения.

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