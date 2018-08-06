В Днепропетровской области бороться с пожарами будут волонтеры
В городе возводят четыре части, в которых бороться со стихией будут спасатели и волонтеры
В четырех объединенных громадах Днепропетровской области готовят к открытию центры безопасности населения, которые помогут сократить время прибытия спасателей на место ЧП. Радиус действия одного такого центра составляет 30 км. А уже к 2020-му в области хотят создать 12 подобных пунктов. "Сегодня" выяснила, где заработают пункты спасателей и как это скажется на жизни людей.
Опыт создания центров безопасности населения в области уже есть. Первый появился прошлой осенью в Слобожанской объединенной громаде. Второй центр появился в Солонянском районе, под его контролем — 19 населенных пунктов. Новые части сейчас заканчивают возводить сразу в четырех объединенных громадах области.
"Центры безопасности вскоре появятся в Гречаноподовской, Васильковской, Вакулевской и Раевской громадах. На чрезвычайные ситуации местные команды смогут реагировать максимально оперативно, ведь радиус действия центров — до 30 км", — рассказал начальник управления гражданской защиты Днепропетровской ОГА Сергей Коваленко.
В свою очередь спасатели отмечают, что новые центры помогут быстрее ликвидировать ЧП.
"В сельских районах на сегодняшний день работает 25 частей. Включая те части, которые охраняют одновременно Новомосковский район и город Новомосковск, Синельниковский район и город Синельниково, Павлоград и Павлоградский район, Никополь и Никопольский район. Конечно, будет хорошо, если появятся дополнительные подразделения. Количество пожаров в сельской местности от общего количества пожаров по области составляет примерно 35%, а убытки от огня в сельской местности составляют примерно 60—65% от общих убытков по области", — делится с "Сегодня" замначальника главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Эдуард Горбачев.
Центры оборудуют гаражными блоками, служебными кабинетами, столовой, а также комнатами для отдыха, душевыми кабинами и раздевалками. Сюда завезут пожарное оборудование и спецавто. Работать в них будут как волонтеры, так и квалифицированные спасатели, за плечами которых уже есть опыт службы в ГСЧС.
"Оптимальный состав для одной такой части — 14—15 человек. Как правило, создается четыре смены по три человека, плюс начальник части. Для сельского района этого количества спасателей будет достаточно", — отмечает Эдуард Горбачев.
Напомним, ранее украинские спасатели предупредили о чрезвычайном уровре пожарной опасности 4-6 августа в некоторых областях Украины. Также мы писали о том, что за январь-март 2018 года на пожарах погибли 706 человек.
Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала масштабную ревизию общественных заведений на соблюдение правил пожарной безопасности.
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