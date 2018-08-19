В Днепропетровской области будут судить создателей казино

На протяжении 2016—2017 годов мужчины арендовали три нежилых помещения на территории Павлограда и города Терновки, в которых и создали подпольные казино

В Павлограде Днепропетровской области трое граждан оказались на скамье подсудимых за организацию игорного бизнеса. На протяжении 2016—2017 годов мужчины арендовали три нежилых помещения на территории Павлограда и города Терновки, в которых и создали подпольные казино, оборудовав их однорукими бандитами. В отношении них Павлоградская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт.

"Приобрели необходимое для занятия игорным бизнесом оборудование — компьютерные симуляторы и устройства видеонаблюдения, установили локальную компьютерную сеть с доступом к интернету и соответственное программное обеспечение. Они также организовали рабочие места администраторов и места для хранения денег", — рассказывают в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

Кроме того, мужчины обеспечили помещения охраной, установили в них мебель и камеры видеонаблюдения. За это им грозит ответственность по ст. 203 УК Украины ("Занятие игорным бизнесом"). Санкция статьи предусматривает штраф от 170 000 до 680 000 грн с конфискацией оборудования. Продолжается разбирательство.

Накануне в Днепре патрульные полицейские накрыли зал игровых автоматов, который был замаскирован под интернет-центр.

Ранее в Днепре подстрелили 20-летнюю сотрудницу игорного заведения. Полицейские рассказали, что, по предварительной информации, в заведение зашло двое злоумышленников, в то время как третий мужчина остался на улице. Вероятнее всего, они планировали ограбить заведение, но сделать это им не удалось. Предварительно, нападавшие стреляли из травматического оружия.

Также мы писали, что ночью 24 мая в Днепре по улице Бердянской, что в Индустриальном районе города, загорелся зал игровых автоматов.

Кроме того, напомним, в Запорожье ликвидировали нелегальный игорный зал.