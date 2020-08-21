В Днепропетровской области дети попали в реанимацию после трапезы опасным растением

В Желтых Водах Днепропетровской области двое подростков попали в больницу с сильным отравлением. Выяснилось, что мальчик и девочка наелись семян декоративного дурмана.

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Как рассказали на странице одного из местных сообществ в Facebook, происшествие произошло возле дома по адресу бульвар Свободы, 51. Детям 14 и 16 лет стало плохо. Соседи увидели это и вызвали медиков.

"Детям стало плохо, начались судороги, пена изо рта, головокружение и потеря сознания. Это заметили соседи детей и вызвали скорую помощь. Детей отвезли в больницу в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас подростки находятся в реанимации.

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Ранее мы сообщали, что киевлянка отравила соседей с маленькими детьми, накормив их блинами с моющим средством. Жительница столицы оказалась психически нездоровой.

Также напомним, в столице двухлетняя девочка отравилась алкоголем. Ребенка срочно госпитализировали в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Кроме того, в Одессе годовалая девочка отравилась метадоном.

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