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В Днепропетровской области два парня избили таксиста и угнали авто

Сегодня, 14:05

Угонщики оказались 22-летними безработными

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области два парня избили таксиста и угнали авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/acc/3da/5c5acc3da5c96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/acc/3da/5c5acc3da5c96.jpg Днепр Угонщики оказались 22-летними безработными

В Новомосковске полицейские задержали двух молодых людей, которые избили таксиста и угнали его автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Нападение произошло сегодня, 6 февраля, около часа ночи. 48-летний таксист принял заказ и в автомобиль к нему сели два 22-летних парня. Во время поездки один из них неожиданно напал на мужчину.

"Остановившись, водитель выбежал на улицу, однако злоумышленники догнали его, повалили на землю и продолжили избиение. Затем сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Во время отработки территории по предоставленной ориентировке, работники Синельниковского отдела полиции за совершение указанного преступления задержали и доставили в полицию двух неработающих мужчин 1997 года рождения, которые признались в содеянном", – рассказали в пресс-службе ГУНП области.

По факту инцидента следственным отделом новомосковской полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством организованной группой") УК Украины.

Напомним, недавно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль

А в пригороде Херсона мужчина напал на таксиста с деревянной палкой и ограбил его.

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Тег нападение, угон, таксист, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

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