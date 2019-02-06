В Днепропетровской области два парня избили таксиста и угнали авто
Угонщики оказались 22-летними безработными
В Новомосковске полицейские задержали двух молодых людей, которые избили таксиста и угнали его автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
Нападение произошло сегодня, 6 февраля, около часа ночи. 48-летний таксист принял заказ и в автомобиль к нему сели два 22-летних парня. Во время поездки один из них неожиданно напал на мужчину.
"Остановившись, водитель выбежал на улицу, однако злоумышленники догнали его, повалили на землю и продолжили избиение. Затем сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Во время отработки территории по предоставленной ориентировке, работники Синельниковского отдела полиции за совершение указанного преступления задержали и доставили в полицию двух неработающих мужчин 1997 года рождения, которые признались в содеянном", – рассказали в пресс-службе ГУНП области.
По факту инцидента следственным отделом новомосковской полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством организованной группой") УК Украины.
Напомним, недавно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль.
А в пригороде Херсона мужчина напал на таксиста с деревянной палкой и ограбил его.
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