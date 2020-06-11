В Днепропетровской области двухлетнего ребенка потеряли в лесу

Только он оказался на руках полицейских, сразу же уснул от усталости

В Днепропетровской области родители во время отдыха потеряли ребенка в лесу.

Об этом сообщает местная полиция.

Они рассказали, что отдыхали в лесу возле села Могилев, отвлеклись и потеряли сына. Около часа они пробовали искать его самостоятельно, а когда начало темнеть – обратились в полицию. Для поисков ребенка были привлечены более полусотни полицейских и местных жителей. Полицейские начали прочесывать лес, постепенно расширяя круг поисков, обследовать берега реки.

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В конце концов маленького мальчика случайно заметили отдыхающие. Ребенок прошел более трех километров шел вдоль реки, пока его не заметили люди. Только он оказался на руках полицейских, сразу же уснул от усталости

В отношении родителей ребенка составили административный протокол по ч.1 ст.184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

"Полиция обращает внимание родителей в период летнего отдыха пристально следить за детьми и не оставлять их без присмотра", – говорится в сообщении силовиков.

Ранее в Одессе пятилетний ребенок решил купить маме цветы и потерялся.

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А о том, как занять детей на вынужденных "каникулах", – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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