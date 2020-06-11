Українська
$ 26,64
30,29
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

В Днепропетровской области двухлетнего ребенка потеряли в лесу

11 июня, 00:26

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Только он оказался на руках полицейских, сразу же уснул от усталости

В Днепропетровской области родители во время отдыха потеряли ребенка в лесу.

Об этом сообщает местная полиция.

Они рассказали, что отдыхали в лесу возле села Могилев, отвлеклись и потеряли сына. Около часа они пробовали искать его самостоятельно, а когда начало темнеть – обратились в полицию. Для поисков ребенка были привлечены более полусотни полицейских и местных жителей. Полицейские начали прочесывать лес, постепенно расширяя круг поисков, обследовать берега реки.

Реклама

В конце концов маленького мальчика случайно заметили отдыхающие. Ребенок прошел более трех километров шел вдоль реки, пока его не заметили люди. Только он оказался на руках полицейских, сразу же уснул от усталости

В отношении родителей ребенка составили административный протокол по ч.1 ст.184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

В тренде
На Донбассе ВСУ "наказали" боевиков: где было "жарко"

"Полиция обращает внимание родителей в период летнего отдыха пристально следить за детьми и не оставлять их без присмотра", – говорится в сообщении силовиков.

Ранее в Одессе пятилетний ребенок решил купить маме цветы и потерялся.

Реклама

А о том, как занять детей на вынужденных "каникулах", – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

полиция лес пропал мальчик Днепропетровская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 июняУкраина
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантин
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантинУкраина
В Павлограде расформировали отдел полиции, где обнаружили банду
В Павлограде расформировали отдел полиции, где обнаружили банду "оборотней"Днепр
В Днепре гигантская змея заползла в квартиру на седьмом этаже (видео)
В Днепре гигантская змея заползла в квартиру на седьмом этаже (видео)Днепр
В Кривом Роге из окна роддома выпала 20-летняя девушка
В Кривом Роге из окна роддома выпала 20-летняя девушкаДнепр
Банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей: фото
Банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей: фотоДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять