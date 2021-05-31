Українська
$ 27,5
33,39
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Днепра

В Днепропетровской области горе-мать закопала новорожденного ребенка

31 мая, 16:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Роженица утверждает, что малыш появился на свет преждевременно и не подавал признаков жизни

В Днепропетровской области мать закопала своего новорожденного ребенка. Женщина утверждает, якобы ребенок был мертвым.

Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в селе Раевка Синельниковского района у женщины начались преждевременные роды, во время которых возникли сложности. Она рожала дома. В результате, как говорит мать, пятимесячный ребенок был без признаков жизни.

После этого женщина не стала никому говорить о смерти новорожденного, а похоронила его на территории своей усадьбы. Спустя несколько дней об инциденте стало известно полиции, которая приехала на вызов.

Во время осмотра правоохранители нашли простыни и труп младенца. Меру пресечения для женщины пока не избрали. Выясняются все обстоятельства.

Напомним, в Ивано-Франковске прохожие увидели на помойке новорожденного ребенка.

Также ранее в Тернопольской области женщина выбросила младенца на свалку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Поджог беременной девушки в Кривом Роге. Появились новые подробности
Поджог беременной девушки в Кривом Роге. Появились новые подробностиДнепр
"Укрзализныця" назначила еще два поезда к морю: куда и когда поедемТранспорт
В Кривом Роге парень облил девушку бензином и поджег
В Кривом Роге парень облил девушку бензином и поджегДнепр
В Днепропетровской области в ДТП с самосвалом погибли люди (фото)
В Днепропетровской области в ДТП с самосвалом погибли люди (фото)Днепр
Все говорят. Потоп возле Ocean Plaza и погода на лето – самые резонансные новости СЕГОДНЯ
Все говорят. Потоп возле Ocean Plaza и погода на лето – самые резонансные новости СЕГОДНЯУкраина
Самозащита или умышленное убийство. В Днепре жители просят не наказывать женщину, убившую мужа
Самозащита или умышленное убийство. В Днепре жители просят не наказывать женщину, убившую мужаДнепр

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять