В Днепропетровской области горел жилой дом: погиб мужчина, женщину удалось спасти

В Днепропетровской области в жилом доме вспыхнул пожар, унесший жизнь мужчины. Также пострадала женщина, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар вспыхнул вечером 24 ноября в одноэтажном жилом доме на улице Ивана Франко в поселке Марьянское Апостоловского района области. Огонь уничтожил перекрытие и домашние вещи на площади 60 "квадратов". В 19:55 спасателям удалось локализировать пожар, а в 20:11 его ликвидировали.

"На месте пожара обнаружено тело мужчины 1963 года и пострадал хозяйка дома 1967 года. Работниками скорой медицинской помощи пострадавшую госпитализировали в Апостоловскую центральную районную больницу", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара на данный момент устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, недавно в поселке Знаменовка Днепропетровской области в доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту