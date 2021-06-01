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В Днепропетровской области хотели восстановить СССР. СБУ нашла российский след

1 июня, 13:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Местная жительница при координации российской организации привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек

Служба безопасности Украины пресекла деятельность сторонников "восстановления СССР", которые пытались основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это – при координации российской ОО "Верховный Совет СССР".

"Так называемая "председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в псевдовыборах новых государственных органов", – говорится в сообщении.

Копы устанавливают всех причастных к преступлению лиц. Фото: СБУ

Копы устанавливают всех причастных к преступлению лиц. Фото: СБУ

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Оперативники спецслужбы установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского "Международного союза советских офицеров".

По месту жительства подозреваемых провели обыски. Фото: СБУ

По месту жительства подозреваемых провели обыски. Фото: СБУ

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Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили:

  • документацию фейковых "народных советов";
  • компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых справок о гражданстве СССР;
  • списки участников группы;
  • переписка с кураторами из РФ.

Расследование продолжается. Фото: СБУ
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Расследование продолжается. Фото: СБУ

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Ранее мы сообщали, что в Одессе СБУ накрыла "ботоферму" и сеть агитаторов.

Также напомним, житель Закарпатья планировал отделить область от Украины.

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